Invasão a treino do Figueirense provoca comoção, revolta e apoio de rivais

Torcedores invadiram o local e atiraram rojões no elenco do clube catarinense

No sábado (5), por volta das 15h, cerca de 40 torcedores do invadiram um treinamento no estádio Orlando Scarpelli. Além do presidente do clube, Norton Boppré, repudiar os atos, alguns atletas, agredidos, cogitaram deixar o clube.

Foram jogados rojões em direção aos jogadores que realizavam o trabalho regenerativo sob o comando do técnico Elano. O fato acontece um dia após a derrota por 1 a 0 para o Paraná, pela . O ex-jogador e comandante da equipe, afirmou que "prefere não se manifestar sobre o ocorrido".

Precisamos deixar de achar que se o meu está bem, foda-se os demais.

Precisamos nos unir para exigir respeito e proteção.

A igual que outras profissões temos nossos direitos e obrigações.

Ninguém tem o direito de fazer o que acham que podem porque torcem para um clube! pic.twitter.com/WtDEnuORgo — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 6, 2020

"Eu nunca vi nada igual a isso na minha carreira. Foi assustador. Eles (torcedores) não vieram numa boa para conversar, já chegaram querendo briga e atirarando os rojões em direção aos nossos pés", afirmou um dos jogadores do elenco, mas que em entrevista ao Globoesporte pediu para não ser identificado.

"Não podemos nem chamar de torcedores. Vamos tratar de maneira exemplar, junto com as autoridades de segurança, para apurar esse episódio lamentável e inibir esses fatos", acrescentou Norton Boppré, presidente do clube.

Independente de resultados, os profissionais que dedicam suas vidas ao futebol - dentro ou fora de campo - merecem respeito.



Qualquer tipo de agressão ou violência contra eles é um ato de covardia e precisa parar!



Nossa solidariedade aos colegas do @FigueirenseFC! pic.twitter.com/R8yBCYnDC1 — (@ChapecoenseReal) September 6, 2020

Imagens feitas quase do gramado do Scarpelli, quando a pancadaria começou. Alguns jogadores não querem viajar, mas o Figueirense está administrando a crise. pic.twitter.com/vltUeFIeHK — Polidoro Júnior (@PolidoroJunior) September 5, 2020

A diretoria do clube acionou a Polícia Militar, que ao chegar no local não encontrou mais os torcedores. O jurídico do Figueirense irá definir quais providências podem ser tomadas. O Boletim de Ocorrência foi registrado no início da noite.