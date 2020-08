Internazionale x Getafe: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Italianos e espanhóis se enfrentam em campo neutro, na Alemanha, por uma vaga nas quartas de final da Liga Europa

Após o adiamento do primeiro jogo das oitavas de final, e finalmente se enfrentarão, mas será em um cenário totalmente diferente. Se antes da pandemia a definição do classificado seria em dois jogos, um em Milão e outro em Getafe, agora o duelo será em jogo único e em campo neutro.

O duelo desta quarta-feira, 5, terá transmissão ao vivo da Fox Sports . Aqui, na Goal , você acompanha o tempo real deste jogo.

Vale lembrar que o jogo é na , local onde a reta final da será disputado. Quem vencer segue na competição e quem perder, terá disputado o último jogo na temporada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internazionale x Getafe DATA Quarta-feira, 3 de agosto de 2020 LOCAL Veltins-Arena - Gelsenkirchen, Alemanha HORÁRIO 16h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pela Fox Sports . Aqui, na Goal , você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real , a partir das 16h00 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Inter e Getafe devem entrar com força máxima para o duelo desta quarta-feira, 5. Pelo lado dos italianos, o duelo pode marcar o último jogo de Alexis Sanchéz pelo clube. A letal dupla de ataque Lukaku e Martínez está disponivel para Antonio Conte, que deve ter como problema apenas a ausência de Matias Vecino.

O Getafe não terá Deyverson, autor do gol que eliminou o na fase anterior. O atacante brasileiro não seguirá no clube na próxima temporada e já está no . Oghenekaro Etebo, atacante nigeriano que poderia ocupar a vaga, ainda se recupera de lesão e não joga.

Provável escalação da Internazionale: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Eriksen, Brozovic, Young; Sanchez; Lukaku, Martínez.

Provável escalação do Getafe: Chichizola; Suarez, Dakonam, Etxeita, Olviera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Rodriguez, Mata.

ÚLTIMOS JOGOS

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA Internazionale 2 x 0 Campeonato Italiano 28 de julho de 2020 0 x 2 Intrenazionale Campeonato Italiano 1 de agosto de 2020

