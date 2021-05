Internacional quer contratar zagueiro e lateral esquerdo após vacilos na defesa

Preocupado com as atuações do zagueiro Zé Gabriel e do lateral esquerdo Moisés, dirigentes do Internacional irão em busca de reforços para o sistema

Um dos motivos que fez a direção decidir sair em busca de reforços foi a maneira como o Inter sofreu o gol de empate na derrota por 2 a 1 para o Táchira-VEN, em que o meia Nelson Hernández passou com facilidade pela marcação de Moisés e acabou se beneficiando pelo erro do zagueiro Zé Gabriel - que ao invés de afastar a bola, acabou dando uma assistência para o meio campista do clube venezuelano.

Para a zaga o objetivo é contratar um jogador mais experiente e que atue pelo lado direito da defesa, para formar dupla com o argentino Victor Cuesta. O novo zagueiro tem que ter capacidade de, além de defender, sair jogando com a bola no pé e fazer transição rápida da defesa para o ataque.

Desde a lesão de Rodrigo Moledo, que rompeu os ligamentos do joelho no final da temporada de 2020, o sistema defensivo colorado vem sofrendo muitas oscilações. A média de gols sofridos nestes primeiros 17 jogos do Inter na atual temporada é de quase um gol por jogo, sendo que a maioria dos adversários são times do Campeonato Gaúcho, que tem qualidade inferior às equipes da primeira divisão do futebol brasileiro.

Para a lateral esquerda, o Inter conta com o experiente Moisés e o jovem Léo Borges, 20 anos, jogadores que ainda não conseguiram conquistar a confiança da maioria dos torcedores colorados.

Ortega em ação pelo Vélez contra o Flamengo. Foto: Getty

O nome do argentino Francisco Ortega, 22 anos, do Vélez Sarsfield, está na pauta dos dirigentes do Inter. O jogador é titular do Vélez e tem contrato acabando no próximo mês de junho, podendo vir para o Inter sem custo algum. Ortega também tem passagens pela seleção Argentina de base e é uma das promessas do futebol do seu país, o que valoriza ainda mais o atleta para um futura negociação.

O objetivo dos dirigentes do Inter é tentar efetivar estas contratações antes do início do Campeonato Brasileiro, que acontece no dia 30 de maio.