Internacional faz proposta por Diego Pituca e aguarda resposta de japoneses

Colorado já havia tentado o volante de 30 anos em janeiro deste ano, mas Kasima Antlers recusou abrir conversas à época

O Internacional enviou uma oferta ao Kashima Antlers, do Japão, com o intuito de tentar a contratação do volante Diego Pituca no mercado da bola. A informação foi inicialmente publicada pelo Vozes do Gigante e confirmada pela GOAL.

Os gaúchos formalizaram a proposta pela contratação do meio-campista de 30 anos nos últimos dias. A ideia é que ele seja contratado em definitivo — valores ainda são tratados em sigilo. O Kasima Antlers ainda não respondeu os brasileiros.

O volante tem contrato no futebol japonês até 31 de janeiro de 2024 e não definiu o futuro no mercado da bola. Ele deu sinal positivo para a oferta feita pelo Colorado, mas aguarda uma posição do Kashima Antlers.

Em janeiro deste ano, no primeiro contato do Inter pela contratação do atleta, os japoneses deram sinal negativo e nem quiseram abrir as tratativas. O clube retomou conversas nesta semana a fim de buscar um acordo pela contratação de Pituca. Os asiáticos ainda não responderam, mas já têm o documento em mãos.

O Santos, ex-clube de Diego Pituca, não formalizou proposta pela contratação do jogador, mesmo que ele seja sempre tratado como um nome interessante pela gestão do presidente Andrés Rueda. A única proposta oficial enviada pelo atleta foi dos gaúchos.

Na atual temporada, Pituca fez cinco partidas pelo Kashima Antlers, somando 450 minutos em campo. No período, marcou um gol e não deu assistências.