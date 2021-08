Internacional negocia zagueiro com o futebol da Ucrânia

O zagueiro vai em definitivo, e o Inter ainda fica com 50% do vínculo econômico para uma futura negociação

Fora dos planos do técnico Diego Aguirre, o zagueiro Roberto, 23 anos, está trocando o Internacional para atuar no Rukh Lviv, da Ucrânia. O jogador já está em Kiev para realizar exames clínicos e assinar contrato.

O zagueiro vai em definitivo, e o Inter ainda fica com 50% do vínculo econômico para uma futura negociação. Roberto é formado nas categorias de base do Colorado, mas nunca conseguiu se firmar no time principal.

Em 2020, o defensor foi emprestado para o Paraná, mas acabou sofrendo uma lesão de ruptura do ligamento cruzado do joelho. Acabou retornando para o Inter, onde realizou cirurgia com os médicos do clube e a recuperação no CT Parque Gigante.

O Internacional tem no elenco Bruno Méndez, Gabriel Mercado, Lucas Ribeiro, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Zé Gabriel para a posição. O Colorado está na décima colocação do Brasileirão com 23 pontos.