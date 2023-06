Internacional x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (18), pelo jogo de ida das quartas do estadual sub-20; veja como acompanhar na internet

O Internacional recebe o Juventude na tarde deste domingo (18), às 15h (de Brasília), na Morada dos Quero-queros, em Alvorada, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

O Internacional garantiu a classificação às quartas de final após ter terminado a primeira fase em quarto lugar no Grupo B, com 11 pontos. Até aqui, foram três vitórias, dois empates e duas derrotas, enquanto o Juventude, invicto no Gauchão sub-20 com cinco triunfos e dois empates, ficou na liderança do Grupo A, com 17 pontos.

Prováveis escalações

Internacional sub-20: Gabriel Raulino; Evertow, Felipe, Moretti e Rangel; Lukayan, Lucas Farias, Wendel, Gustavo Prado e Jhonatan Kauan; Ricardo Mathias. Técnico: João Miguel.

Juventude sub-20: Ronald; Felipe Alves, Bernardo, Maiquel Haas, Clébio, Matheus Eduardo, Davi Goes, Luiz Henrique, Natan, Rodrigo Pompéo e Antônio Felipe. Técnico: Filipe Dias.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Não há desfalques confirmados.

Quando é?