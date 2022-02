Internacional contrata volante Gabriel, do Corinthians

As direções de Internacional e Corinthians chegaram a um acordo e o volante Gabriel foi liberado para viajar a Porto Alegre e assinar contrato com o colorado.

Gabriel tinha contrato com o Corinthians até dezembro deste ano e até então não havia sido procurado para tratar da sua renovação.

Por estar fora dos planos do time paulista, a direção do Inter não encontrou muitas dificuldades para acertar com o Corinthians a liberação antecipada do volante.

Gabriel vai assinar por três temporadas com o Internacional e deve desembarcar em Porto Alegre no próximo domingo, para realizar exames clínicos e assinar contrato.