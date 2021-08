Internacional contrata atacante do Barcelona: conheça Gustavo Maia

O jogador foi revelado pela base do São Paulo, chegou a chamar a atenção do então técnico tricolor, Fernando Diniz, e chega ao Colorado por empréstimo

O Internacional está contratando o atacante Gustavo Maia, 20 anos, que pertence ao Barcelona. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Gustavo Maia atua pelos lados do campo, preferencialmente pelo lado esquerdo. Em 2018, ainda atuando pela base, chegou a marcar 30 gols em 36 jogos.

Em 2020 foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para compor o grupo principal do tricolor paulista e no segundo semestre do mesmo ano o atacante foi negociado com o Barcelona, por 4,5 milhões de dólares, para atuar no time B do clube catalão. Gustavo Maia tem contrato com o time espanhol até dezembro de 2024.

Gustavo Maia vem por empréstimo e sem custos para o Inter, com opção de compra no final do vínculo. O atacante, que tem preferência por usar a perna direita para finalizações, já está retornando para o Brasil e deve chegar em Porto Alegre até o final de semana para assinar contrato com o Internacional.