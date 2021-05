Internacional busca contratação de zagueiro do América-MG

Anderson Jesus tem sido um dos destaques do time comandado por Lisca

O zagueiro Anderson Jesus, 26 anos, que pertence ao América-MG, despertou o interesse do Internacional, que busca reforçar o elenco com um defensor que atue pelo lado direito da zaga para formar dupla com o argentino Victor Cuesta.

A ideia é concretizar esta negociação na próxima semana, antes do início do Campeonato Brasileiro. Anderson foi uma indicação do executivo de futebol colorado Paulo Bracks, que em 2020, quando trabalhou no clube mineiro, contratou o zagueiro que até então atuava pelo Bahia.

Com vínculo até o final de 2021 com o time mineiro, Anderson é um dos pilares defensivos da equipe treinada pelo técnico Lisca. Na temporada passada ajudou o América-MG no acesso para a série A do Brasileiro. Nesta temporada o zagueiro foi titular em quase todos os jogos do Coelho no Campeonato Mineiro, incluindo na decisão contra o Atlético-MG.

Além de Bahia e América-MG, o zagueiro Anderson Jesus já atuou no Grêmio-B, Guarani e no Confiança-SE, onde surgiu para o futebol no ano de 2016.