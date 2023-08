Internacional x Bolívar: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Libertadores

Nesta terça-feira (29), o Colorado decide a classificação no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Bolívar nesta terça-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount, no streaming, com narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Vinicius Coelho ( veja a programação completa aqui ).

Depois de poupar os seus principais jogadores no empate sem gols com o Flamengo pelo Brasileirão, o Internacional volta as atenções para a disputa da Libertadores. Como venceu a ida por 1 a 0, o Colorado entra em campo com a vantagem do empate.

"É muito pequena a vantagem. Jogamos com o apoio do torcedor, mas se não entrarmos ligados, pode ficar complicado. É um time (Bolívar) que joga com linha de 5 e espera muito lá embaixo. Terão que sair mais, mas nós também. Se eles derem espaço, teremos o contra-ataque. Estaremos preparados", afirmou Renê.

No torneio, o Colorado garantiu a classificação às quartas de final após eliminar o River Plate nos pênaltis por 9 a 8. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo B, com 12 pontos, um a mais que o Nacional-URU, segundo colocado.

Para o confronto, o técnico Coudet não sabe se poderá contar com Vitão, que apresentou problema na coxa direita. Caso não esteja apto, Igor Gomes e Nico Hernández brigam por uma vaga na zaga ao lado de Mercado.

Do outro lado, o Bolívar, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar, eliminou o Athletico-PR, atual vice-campeão da Libertadores, nas oitavas de final. Já na primeira fase, ficou na vice-liderança do Grupo C, com 12 pontos, três a menos que o líder Palmeiras.

Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Fluminense e Olímpia. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0 e agora pode perder por até um gol de diferença que se classifica para as semifinais. Caso a derrota seja por uma diferença de dois gols, a decisão será levada para a disputa de pênaltis.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Mercado, Nico Hernández (Igor Gomes) e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Bolívar: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Bryan Bentaberry, Nicolás Ferreyra e José Sagredo; Gabriel Villamil, Leonel Justiniano (Fernando Saucedo) e Bruno Sávio; Patito Rodriguez, Francisco da Costa e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Desfalques

Internacional

Moledo, Campanharo e Lucas Ramos seguem fora, enquanto Luiz Adriano sofreu entorse no tornozelo direito.

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Quando é?