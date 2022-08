Internacional avança em renovação de Mano Menezes

Nos bastidores do Beira-Rio, a expectativa é que o acordo seja sacramentado até o início da próxima semana

O Internacional avançou nas tratativas para acertar a renovação contratual de Mano Menezes. As negociações devem ter um desfecho em breve. A cúpula acredita que pode chegar a um acordo com o técnico até o fim da próxima semana, como soube a GOAL.

As tratativas pela manutenção do técnico foram iniciadas no fim de julho e avançaram bastante nos últimos dias. Há, inclusive, bastante otimismo por parte da cúpula em relação à permanência do técnico. O desejo é que o negócio tenha um desfecho até a próxima semana.

Mano Menezes e diretoria alinharam, nas últimas semanas, estratégias para a próxima temporada. As partes discutiram a redução do valor gasto mensalmente no Beira-Rio, a nova filosofia de aposta em jogadores jovens e algumas mudanças no tratamento feito em jogadores e na preparação física.

O novo contrato do comandante deve ser até o fim de 2023. Entretanto, um tempo maior do vínculo não é descartado pelas partes. A princípio, Inter e Mano Menezes gostariam de um acordo com período menor.

Em meio às conversas com Mano Menezes, uma das ideias é a redução da folha salarial anual. O Colorado cortou R$ 16 milhões em seis meses restantes de 2022, como adiantado pela reportagem. A diretoria acertou as liberações de alguns jogadores: o zagueiro Bruno Méndez, o lateral esquerdo Moisés, os volantes Rodrigo Dourado e Bruno Gomes e os atacantes Marcos Guilherme e Wesley.

O treinador gaúcho tem contrato no Beira-Rio até dezembro de 2022. Desde que chegou, além de auxiliar na redução de gastos e nas vendas de jogadores — duas negociações renderam 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões na cotação atual) ao Internacional. Rodrigo Dourado foi vendido ao Atlético San Luis, do México, por 500 mil euros, enquanto o empréstimo de Moisés ao CSKA Moscou, da Rússia, rendeu 2 milhões de euros aos gaúchos.