Internacional x Aimoré ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela sétima rodada do Grupo B da competição; veja como acompanhar na internet

Internacional e Aimoré se enfrentam na tarde deste domingo (11), às 15h (de Brasília), no Estádio Morada dos Quero-queros, em Alvorada, pela sétima rodada do Gaúcho sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Riograndense por 6 a 0 na última rodada, o Internacional busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Gauchão. No momento, ocupa a quinta posição do Grupo B, com oito pontos, 10 a menos que o líder Grêmio. Uma vitória simples sobre o Aimoré classifica a equipe para o mata-mata da competição.

Do outro lado, o Aimoré aparece em quarto lugar, com nove pontos. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Grêmio por 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional sub-20: Kauan; Rangel, Evertow, Alex Moretti, Lukayan, Lucas Farias, Valentin Albano, Gustavo Prado, Ricardo Mathias, Wendel e Jhonatan Kauan.

Aimoré sub-20: Zé Otávio, Rafael, Shayron, Lucas, Lorenzo, Mauricio, Robson, Marona, Marcelinho, João, Josué.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Aimoré

Sem desfalques confirmados.

Quando é?