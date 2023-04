Internacional acerta empréstimo de Rômulo com opção de compra de R$ 3,6 milhões

Volante de 23 anos é esperado para assinar contrato de empréstimo no Beira-Rio até dezembro de 2023

O Internacional acertou a contratação do volante Rômulo, que pertence ao Athletic-MG. O jogador chega ao Beira-Rio por empréstimo até dezembro de 2023, com opção de compra de R$ 3,6 milhões por 65% dos direitos econômicos, como soube a GOAL.

A negociação para a ida do meio-campista de 23 anos ao clube foi conduzida pelo empresário André Cury no mercado da bola. O agente foi o responsável por costurar o acordo entre as diretorias, conforme apurado pela reportagem.

Rômulo chega ao Internacional com aval do técnico Mano Menezes. Ele queria mais um volante para o elenco, além da contratação de Charles Aranguiz, que assinou até julho de 2025 depois de deixar o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Rômulo disputou oito partidas pelo Athletic na atual temporada, somando 662 minutos em campo. No período, marcou um gol. O jogador ainda está ligado ao clube do interior de Minas Gerais.