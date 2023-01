Inter tentou Marlon Freitas antes do Botafogo

Meio-campista acertou ida para o Alvinegro Carioca, mas também teve proposta do Colorado no mercado da bola

O Internacional tentou a contratação de Marlon Freitas, meio-campista de 27 anos que pertencia ao Atlético-GO e se acertou com o Botafogo no mercado da bola, como soube a GOAL.

O jogador foi procurado com o intuito de assinar um pré-contrato com o Colorado na atual janela de transferências. O negócio, contudo, não avançou.

A justificativa de Marlon Freitas é que poderia residir na cidade natal ao defender as cores do Botafogo — ele é natural do Rio de Janeiro e ficará mais perto de amigos e familiares em General Severiano.

A proposta do Inter era semelhante à do Botafogo — cerca de R$ 250 mil mensais, além de luvas para a assinatura do contrato. Com ofertas parecidas em mãos, ele preferiu a que o deixaria mais perto dos familiares.

A decisão de Marlon Freitas foi tomada há algum tempo. Em 19 de setembro do ano passado, ele foi ao vestiário do Inter no Estádio Antônio Accioly para justificar a escolha e agradecer ao Colorado pelo interesse. O meio-campista conversou com a diretoria do Internacional e explicou a opção.

Em 2022, o jogador fez 70 partidas pelo Atlético-GO, com dez gols marcados e seis assistências. No período, ficou em campo por 5.198 minutos. Ele era um dos destaques da equipe de Goiânia.