Inter quer Alexandre Mattos como diretor de futebol, mas Athletico-PR o mantém nos planos

O Internacional deseja a contratação de Alexandre Mattos para o cargo de diretor de futebol. Hoje CEO de Negócios e Área Internacional no Athletico-PR, o dirigente deve permanecer na Arena da Baixada, conforme apurado pela GOAL.

O presidente do Colorado, Alessandro Barcelos, entrou em contato com mandatário do Furacão, Mario Celso Petraglia. A intenção era demonstrar interesse na contratação do executivo de futebol. Entretanto, o chefe do clube paranaense deixou claro que conta com Mattos para o projeto feito no CT do Caju.

Petraglia acredita que Mattos é um nome importante no atual organograma do Athletico e tem interesse em sua permanência por mais tempo. A decisão, contudo, deverá ser tomada por Alexandre Mattos, que não recebeu qualquer ligação vinda do Internacional até o momento, conforme apurado pela reportagem. Ele exerce o cargo na Arena da Baixada desde o fim de janeiro, quando foi apresentado pelo presidente Mário Celso Petraglia.

A busca por um dirigente para o cargo de executivo de futebol no Internacional ocorre desde a saída de Paulo Bracks. Ele foi demitido logo após a eliminação do clube para o Globo-RN na primeira fase da Copa do Brasil. O clube também fez contato com João Paulo Sampaio, que atualmente exerce o cargo de diretor das categorias de base do Palmeiras. Jorge Andrade, que trabalha no Sport, foi outro procurado pelo clube do Beira-Rio no mercado da bola.

A outra alternativa, já debatida pelos dirigentes do Inter, é de promover Deive Bandeira, gerente de mercado do Internacional, que tem bons serviços prestados ao Inter na prospecção de mercado e contratações. Deive Bandeira foi um dos integrantes da comitiva que foi ao Uruguai contratar o técnico Alexander Medina.

À PROCURA DE COORDENADOR

Além de um executivo de futebol, a direção também está em busca de um coordenador técnico, profissional que vai lidar diretamente com os jogadores e a comissão técnica.

Para o cargo de coordenador de futebol, a direção colorada busca um perfil de profissional que já tenha atuado como jogador ou treinador, que tenha experiência de vestiário. Nomes que já foram tentados em outras oportunidades foram procurados novamente, como os ex-jogadores Tinga e Pedrinho, este último hoje atuando como comentarista dos canais Sportv. Os dois novamente declinaram do convite.

O nome de Fabio de Jesus, gerente de futebol do Flamengo, foi oferecido ao Inter. Fabinho, como era conhecido na época de jogador, foi atleta do Inter e participou das conquistas da Libertadores da América e Mundial de Clubes de 2006.

Quem é sonho de consumo dos dirigentes é o ex-treinador Muricy Ramalho, que já foi treinador do Inter e hoje é coordenador técnico do São Paulo.

Independente do nome, uma situação está definida: o coordenador escolhido vai assinar um documento onde constará que ele ficará proibido de assumir como treinador do Inter em caso de demissão do técnico que estiver no comando do time.