Inter oficializa saídas de Lomba, Sarávia e Lucas Ribeiro

O Internacional divulgou de forma oficial, na noite desta terça-feira (14), que não renovará contrato com o lateral-direito Renzo Sarávia, o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Lucas Ribeiro.

Dos três jogadores, apenas o goleiro Marcelo Lomba ficará livre no mercado. O Palmeiras já demonstrou interesse em contar com os serviços de Lomba na próxima temporada. O goleiro chegou ao Internacional em julho de 2016, tendo atuado em 212 jogos nas seis temporadas em que esteve defendendo a camisa colorada. Em 2018 chegou a ser escolhido como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito argentino Renzo Sarávia chegou ao Inter em fevereiro de 2020 e disputou 49 jogos pelo Colorado. Sarávia pertence ao Porto, de Portugal, e estava emprestado até dezembro deste ano. Foi no Colorado que o lateral teve a pior lesão da sua carreira, ao romper o ligamento cruzado do joelho direito.

O zagueiro Lucas Ribeiro chegou ao Inter no segundo semestre de 2020, tendo jogado em 33 oportunidades pelo clube. O zagueiro pertence ao Hoffenhein, da Alemanha, e estava emprestado ao Inter até dezembro deste ano.

O volante Rodrigo Lindoso e o lateral esquerdo Moisés, que também estão com o contrato se encerrando neste final de ano, deverão ter seus vínculos renovados. O acerto com estes dois jogadores está próximo de ser definido.

Lindoso deve renovar por mais duas temporadas e o lateral Moisés deve seguir na mesma situação, com o Inter comprando mais 15% do vínculo econômico junto ao Bahia.