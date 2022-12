Inter de Milão x RB Salzburg: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Equipes voltam a campo nesta quarta-feira (7); veja como acompanhar na internet

Inter de Milão e Red Bull Salzburg entram em campo nesta quarta-feira (7), às 14h (de Brasília), em amistoso, que será disputado em Malta. A partida terá transmissão ao vivo na página oficial do Inter no Facebook.

Com a pausa no calendário por conta da Copa do Mundo do Qatar, a Inter fará uma sequência de amistosos até o retorno do Campeonato Italiano, marcado apenas para o dia 4 de janeiro de 2023, contra o Napoli. No primeiro amistoso, a equipe goleou o Gzira United por 6 a 1.

Embora não tenha várias estrelas devido a lesão ou disputando o Mundial, o técnico Simone Inzaghi convocou uma equipe de 27 jogadores para a preparação física antes do reinício da Serie A em janeiro.

Do outro lado, o RB Salzburg, que não entra em campo há quase um mês, deve contar com titulares regulares como Maximilian Wober e o atacante esloveno Benjamin Sesko - este último companheiro de seleção do capitão da Inter, Samir Handanovic.

Prováveis escalações

Escalação do provável Inter: Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Calhanoglu, Barella, Gosens; Asllani, Mkhitaryan; Dzeko.

Escalação do provável RB Salzburg: Mantl; Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober; Seiwald, Kjaergaard, Diambou; Adamu; Koita, Sesko.

Desfalques

Inter de Milão

Joaquin Correa, com lesão no tendão de Aquiles, ainda está afastado, assim como Matteo Darmian e Danilo D'Ambrosio, lesionados. Já Romelu Lukaku e Andre Onana só retornarão no próximo fim de semana, após férias.

RB Salzburg

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Hibernians Ground – Paola, Malta