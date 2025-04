Inter Miami x Whitecaps: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Copa dos Campeões Concacaf 2024/25

Herons precisam dar a volta por cima de derrota por 2 a 0 na ida; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e Whitecaps se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Miami, pelo jogo de volta da semifinal da Copa dos Campeões Concacaf 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

O Inter Miami chega em desvantagem para o segundo jogo do confronto. Na ida, Lionel Messi e Luis Suárez acabaram passando em branco e foram derrotados por 2 a 0 — cortesia de Brian White e Sebastian Berhalter, que marcaram os gols da vitória canadense.

Agora, os Herons precisam vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três gols de saldo ou mais para avançar ainda no tempo normal. Qualquer outro resultado confirmará a classificação do time de Vancouver.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Jordi Alba, Allen, Falcon e Weigandt; Picault, Busquets, Bright, Cremaschi; Messi e Obando

Whitecaps: Takaoka; Adekugbe, Blackmon, Vesilinovic e Ocampo; Vite, Cubas e Berhalter; Ahmed, White e Nelson.

Desfalques

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Sporting KC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?