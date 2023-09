Inter Miami x New York City: onde assistir o time de Messi ao vivo, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes entram em campo neste sábado (30), na Flórida; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Miami e New York City se enfrentam na noite deste sábado (30), a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, pela 35ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após perder a decisão da Copa dos EUA para o Houston Dynamo por 2 a 1, o Inter Miami volta as atenções para a disputa da MLS. No momento, a equipe está na penúltima posição da Conferência Leste, com 32 pontos conquistados, cinco a menos que o rival New York City, que fecha a zona de classificação para a próxima fase. Lionel Messi e Jordi Alba, que não entraram em campo na final disputada na última quinta-feira (28), são dúvidas.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o New York City soma sete vitórias, contra apenas uma do Inter Miami. No primeiro turno, o New York City venceu por 1 a 0.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter Miami: Callender; McVey, Kryvtsov, Aviles, Allen; Cremaschi, Busquets, Farias, Taylor; Campana, Martinez.

New York City: Freese; Gray, Martins, Risa, Cufre; Sands, Perea; Jasson, Rodriguez, Magno; Bakrar.

Desfalques

Inter Miami

DeAndre Yedlin cumprirá suspensão, enquanto Corentin Jean, Ian Fray e Franco Negri, lesionados, estão fora.

New York City

Maxi Moralez rompeu o ligamento cruzado anterior direito.

Quando é?