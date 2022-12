Inter libera Taison para buscar clube e empresta Braian Romero ao Tijuana

Taison teve proposta do Cruzeiro no mercado, mas recusou os moldes oferecidos. Ele deve ter o contrato rescindido

O Internacional prepara a saída de dois jogadores no mercado. Taison foi liberado para buscar um novo clube, e Braian Romero teve o empréstimo encaminhado para o Tijuana, do México, como soube a GOAL.

O diretor de futebol William Thomás avisou à dupla que não a manterá para a próxima temporada. Taison deve ter o contrato rescindido — ele já foi comunicado sobre a situação — e Romero está a caminho do México para assinar com o Tijuana.

Aos 34 anos, Taison tem contrato no Beira-Rio até 30 de abril de 2023. O jogador não está nos planos da comissão técnica e só teve um interessado até o momento no mercado da bola. O Cruzeiro apresentou oferta pelo jogador, mas não obteve sucesso nas tratativas.

Sem interessados, o atacante foi liberado para procurar um novo clube. A saída representará uma economia de R$ 700 mil por mês na folha salarial.

Taison foi avisado sobre a decisão do Internacional na tarde de quarta-feira (14), quando houve a reapresentação do elenco no centro de treinamentos.

A saída de Taison é uma decisão conjunta da diretoria de futebol com o técnico Mano Menezes. O jogador atuou em 34 partidas nesta temporada, somando 1.699 minutos. No período, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Contratado em julho de 2022 pelo Colorado, Braian Romero não se firmou no Beira-Rio. Com contrato até dezembro de 2024, o argentino de 31 anos será emprestado ao Tijuana, do México, até o fim do ano seguinte.

O clube mexicano terá que arcar com a remuneração do centroavante, que estava fora dos planos da comissão técnica de Mano Menezes.

Na atual temporada, Braian Romero fez 18 partidas pelo time, somando 413 minutos em campo. No período, marcou dois gols.