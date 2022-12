Com Inter fora da briga, Vasco tem caminho livre por acerto com Pedro Raul

Cariocas avançam novamente e estão dispostos a pagar cerca de R$ 10 milhões pela contratação do centroavante de 26 anos

O Vasco tem caminho livre e pavimentado para a contratação de Pedro Raul no mercado da bola. Sem a concorrência do Internacional, que desistiu por causa dos valores envolvidos, os cariocas avançaram novamente nas tratativas e esperam anunciar o centroavante até o fim de 2022, como soube a GOAL.

O Colorado considera o atacante de 26 anos um nome muito acima da realidade financeira do clube. A diretoria não pretende fazer loucuras na janela de transferências e descartou avançar nas tratativas pelo atleta.

O Kashiwa Reysol, do Japão, clube com o qual ele tem vínculo até 30 de janeiro de 2024, queria liberá-lo por algo entre US$ 3 milhões (R$ 16 milhões) e US$ 3,5 milhões (R$ 18,63 milhões. Os números eram considerados elevados pelos gaúchos, que deixam a briga pela contratação do atleta.

Em meio à saída do Inter, o Vasco teve caminho livre para negociar com os japoneses. Os cariocas estão dispostos a pagar algo próximo de US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) para contratá-lo em definitivo. Os números, desde que à vista, agradam aos asiáticos.

Agora, os vascaínos aguardam os ajustes dos últimos detalhes para anunciarem a contratação de Pedro Raul. O atacante, que se destacou por empréstimo pelo Goiás, aprova a mudança para São Januário e a possibilidade de trabalhar no projeto feito pela 777 Partners, empresa que se responsabilizará pela gestão do clube.

Em 2022, o centroavante fez 50 partidas, com 3.836 minutos em campo. No período, marcou 26 gols e se responsabilizou por duas assistências.