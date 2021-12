Inter define perfil de novo técnico e quer anunciar comandante de 2022 nesta semana

O Internacional abre a semana esperando definir o nome do novo treinador para a temporada de 2022. O atual técnico, Diego Aguirre, está acertando a sua transferência para comandar a seleção do Uruguai e, independente de ir ou não comandar a celeste, não vai permanecer no Beira-Rio na próxima temporada.

Agora é esperar se Aguirre vai pedir demissão do Inter para treinar o Uruguai, e neste caso terá que pagar a multa de rescisão contratual de aproximadamente US$ 1 milhão (R$ 5,63 milhões), ou se será demitido, e aí Aguirre é quem irá receber a multa de quebra de contrato.

O perfil do novo técnico já está definido: terá que ser um treinador enérgico e que saiba trabalhar com jovens. O nome do argentino Juan Pablo Vojvoda era o mais cotado para muitos no Inter. Ele é um treinador que sabe fazer um bom trabalho com recursos limitados, porém a informação que os dirigentes do Inter receberam é de que o argentino vai permanecer no Fortaleza.

Nomes como Abel Braga, Lisca, Hernán Crespo e Mano Menezes, em um primeiro momento, estão descartados. Treinadores jovens e com pouca experiência também estão em segundo plano. O presidente colorado Alessandro Barcellos, sem citar nomes, já admite publicamente fazer um investimento forte para buscar o novo treinador, que pode estar trabalhando no exterior.