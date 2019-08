Inter de Milão se irrita com agente de Icardi: "Ninguém disse para ficar"

Beppe Marotta, diretor de futebol da Internazionale de Milão, dispara contra Wanda Nara, representante e esposa do atacante argentino

Beppe Marrotta, diretor de futebol da de Milão, manifestou a sua "irritação" com Wanda Nara, agente de Mauro Icardi, por comentários recentes em que sugeriu que o atacante foi convidado a ficar no clube.

O jogador perdeu força no clube. Icardi foi destituído do posto de capitão, deixou o time principal e teve que ceder o número da camisa para o novo contratado Romelu Lukaku.

Todos os sinais apontavam para uma saída do atacante argentino, mas com o prazo de transferência mais próximo, nenhum clube novo foi encontrado e Wanda Nara, esposa e agente Icardi, sugeriu no domingo (25) que o presidente do clube disse ao jogador para ficar parado.

"Agora, [Conte] não está deixando [Icardi] jogar, mas talvez ele deixará", disse à Mediaset TV. "Não estou esperando por nada. Talvez, alguém disse para ficar. Quem? Talvez alguém que dirija o clube. Nós temos muitos amigos em Nápoles. É verdade. Ele disse 'não' para qualquer destino que não fosse a Inter".

"Todo mundo soube de sua escolha desde o início do verão e esse é o caso para qualquer um que mostrasse interesse. Na minha visão, no fim do dia, ele vai ficar na Inter. Ele não acha que acabou na Inter. Não sei o que acontecerá, mas eu sei suas palavras quando o mercado foi aberto. Ele foi consistente. Houve ofertas que nenhum jogador do mundo recusaria, mas ele disse 'não' pela Inter", acrescentou.

No entanto, o diretor-executivo do clube refutou os comentários de Wanda Nara. Marotta reprovou a forma da agente do jogador atuar no mercado da bola com as suas declarações.

"Recebemos os comentários de Wanda Nara com um pouco de irritação, tanto pelo tempo quanto pelo método", disse Marotta ao DAZN.

"Também posso categoricamente negar que alguém no clube tenha dito a Icardi para ficar na Inter, especialmente o presidente Steven Zhang. A estratégia que a Inter tomou é precisa e nós a comunicamos claramente no tempo certo. Continuaremos assim até o final e ninguém na Inter pode mudar essa abordagem comum que é compartilhada por todos".