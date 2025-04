Inter de Milão x Roma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Clássico é destaque da 34ª rodada da Serie A, neste domingo (27); veja tudo o que você precisa saber

Inter de Milão e Roma se enfrentam neste domingo (27), às 10h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

A Inter de Milão tenta se recuperar da má fase recente, vindo de derrotas doídas tanto na Copa da Itália quanto na Supercopa da Itália. Ademais, a equipe de Simone Inzaghi segue empatada com o Napoli na liderança do Italiano, com 71 pontos somados, e sabe que toda partida a partir de agora é uma decisão.

A Roma, enquanto isso, segue em ótimo momento. Os comandados de Claudio Ranieri já seguem em uma sequência invicta de incríveis 17 partidas na Serie A, com 57 pontos e na 7ª colocação. O objetivo segue sendo um lugarzinho no G-4, que dará vaga à próxima edição da Champions League. Quem abre a zona de classificação é a Atalanta, em 4°, com 60 tentos somados.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Augusto; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Frattesi e Dimarco; Arnautovic e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Roma: Svilar; Celik, Mancini e Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné e Angelino; Soulé; Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

Desfalques

Inter de Milão

Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan (suspensos) e Marcus Thuram (lesionado).

Roma

Paulo Dybala e Victor Nelsson (lesionados).

Quando é?