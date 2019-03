Inter de Milão pessimista em relação à lesão no nariz de Miranda

O zagueiro não deverá entrar em campo durante a semana, pela Europa League, e também preocupa a Seleção

Depois do corte de Vinícius Júnior, a Seleção Brasileira pode enfrentar um novo problema. Miranda, zagueiro convocado para os amistosos contra Panamá (23/03) e República Tcheca (26/03), fraturou o nariz na vitória por 2 a 0 sobre o SPAL e pode ser desfalque tanto para o time italiano quanto para a equipe nacional.

O lance aconteceu no início do primeiro tempo, durante disputa do zagueiro de 34 anos com o atacante Pentagna. Miranda deixou o campo para fazer um curativo, em meio a sangramentos do nariz, mas voltou a campo. Entretanto, foi substituído no intervalo.

Miranda vai passar por exames para saber a gravidade da lesão, mas o técnico interista, Luciano Spalletti não demonstrou muito otimismo após a partida: “Miranda e Brosovic dificilmente se recuperarão para enfrentarem o Eintracht Frankfurt (no próximo dia 14, pela Europa League)”, afirmou o italiano, citando também o meio-campista que deixou o gramado por problemas musculares.

Dentro de campo, a Internazionale de Milão voltou a vencer após dois jogos (Politano e Gagliadini fizeram os gols no segundo tempo) e poderá recuperar a terceira posição do arquirrival Milan justamente no clássico marcado para o próximo domingo.