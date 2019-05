Inter de Milão anuncia Antonio Conte como novo treinador

Conte estava desempregado desde meados de 2018 e chega para substituir Luciano Spalletti

A confirmou nas primeiras horas dessa sexta-feira (31) Antonio Conte como novo treinador da equipe. Ele chega para substituir Luciano Spalletti, demitido na última quinta-feira (30).

Conte era especulado em diversas equipes, entre elas o e a . O italiano está sem clube desde julho de 2018, quando saiu do .

"Por meio do meu trabalho, tentarei recompensar toda a confiança que o presidente e os diretores colocaram em mim. Escolhi a Inter por ser o clube que é, o projeto e a ambição que eles têm. Por conta da história da Inter, fiquei impactado com a transparência e o desejo de colocar a equipe no patamar que ela merece", declarou conte ao site oficial da equipe.

Antonio conquistou cinco títulos na elite italiana quando treinou a Velha Senhora. Foram três conquistas da (2011-12, 2012/13 e 2013/14), além de duas Supercopas da (2012 e 2013). Nos Blues, ele ergueu a Premier League (2016/17) e a (2017/18)