Inter contrata promessa colombiana para time sub-20

Kevin Quiñones surgiu para o futebol em um clube de formação de jogadores e projeto social chamado Futbol e Paz, em Cali

A direção do Internacional segue vasculhando o mercado sul-americano na busca por jovens talentos do futebol. A nova aposta do colorado vem da Colômbia, se chama Kevin Quiñones e tem 18 anos.

O jogador já está há algumas semanas no CT de Alvorada, local de treinamento das categorias de base do Inter, mas a negociação só foi definida esta semana, após um período de testes. O jogador acabou sendo aprovado com o Inter adquirindo um percentual do vínculo federativo do colombiano e assinando contrato até dezembro de 2023.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Kevin Quiñones surgiu para o futebol em um clube de formação de jogadores e projeto social chamado Futbol e Paz, que fica na cidade de Cali, na Colômbia. O jovem talento chamou a atenção dos dirigentes do colorado por ser um meia de habilidade e talento individual.

Por ser um jogador ainda em formação física e técnica, Kevin Quiñones vai ficar atuando pelo time sub-20, com o treinador Fábio Matias.

Quiñones será o segundo colombiano no time sub-20 do Internacional, que já conta com Juan Cuesta, meia atacante que foi contratado junto ao Deportivo Independiente Medelin-COL.