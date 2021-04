Inter contrata atacante venezuelano e chega a sexto estrangeiro no time Sub-20

Jesús Orozco, 20 anos, era jogador do Deportivo Táchira, adversário do Colorado na Libertadores

A direção do Internacional confirmou que está contratando o atacante venezuelano Jesús Orozco, 20 anos, revelação do Deportivo Táchira-VEN, time que é adversário do colorado no Grupo B da Libertadores

Orozco viu do banco de reservas do Estádio Beira-Rio a vitória do seu novo clube por 4 a 0 na última terça=feora. No final do jogo, foi ao vestiário, se despediu dos companheiros de Táchira, e logo em seguida foi para o lado colorado se apresentar para os novos colegas de time.

A jovem promessa venezuelana estreou no time do Táchira em 2018, mas foi no ano passado que Jesús Orozco teve uma participação mais efetiva, atuando em 11 oportunidades e, marcando dois gols. Orozco tem 1,80 metros de altura e pode jogar como homem de referência ou pelos lados do campo.

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação)

A busca por jovens talentos no futebol sul-americano vem sendo o tônica no Internacional: na categoria sub-20, o último estágio antes de subir para o profissional, seis jogadores estrangeiros já foram contratados e estão trabalhando no CT de Alvorada. São atletas da Colômbia, Argentina e agora Venezuela que buscam um lugar ao sol no futebol brasileiro.

No grupo Sub-20 também há um jogador europeu: o atacante Enzo Costa, natural de Marselha, na França.

A nova maneira de prospectar o mercado foi incrementada após a contratação do argentino Gustavo Grossi, que foi diretor esportivo do River Plate entre 2016 até o final de 2020, ajudando a formar o elenco que conquistou Libertadores de 2018.

Além de Grossi, o Colorado também contratou Gilberto Monteiro, gerente de captação que estava no Atlético-MG e com passagens por Red Bull Brasil e América-MG.

Confira a lista de jogadores estrangeiros do time sub-20:

Andrés Amaya - Atacante - Colômbia

Tomas Lujan - Atacante - Argentina

Maxi Zalazar - Atacante - Argentina

Juan Cuesta - Meia - Colômbia

Enzo Costa - Atacante - França

Jesús Orozco - Atacante - Venezuela