Inter compra o goleiro Sergio Rochet, do Nacional, por US$ 1,4 milhão

Colorado terá 70% dos direitos econômicos do goleiro uruguaio de 30 anos, que assinará por quatro temporadas

O Internacional fechou a contratação do goleiro Sergio Rochet por US$ 1,4 milhão (R$ 6,9 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O valor é por 70% dos direitos econômicos do jogador de 30 anos.

O atleta, que pertencia ao Nacional, do Uruguai, assinará por quatro temporadas no Beira-Rio. A negociação foi conduzida pelo empresário André Cury. Ele atuou como intermediário das tratativas no mercado da bola.

A informação sobre o acerto de Rochet com o Inter foi inicialmente divulgada pelo jornalista Cezar Luís Merlo, mas a reportagem da GOAL apurou detalhes como valores pagos pelo jogador.

Sergio Rochet chega com o aval do técnico Mano Menezes. O comandante colorado entende que o atleta será útil na atual temporada, especialmente na disputa da Copa Libertadores, torneio que tem experiência e jogou pelo Nacional, do Uruguai.

O uruguaio disputou 23 partidas na atual temporada, somando 2.070 minutos em campo. Ele ficou oito jogos sem sofrer gol em 2023 e teve as redes balançadas em 23 oportunidades, uma média de um gol sofrido por duelo.