Inter chega a acordo e Dourado fica perto de time do México

Inter e Atlético San Luis chegam a acordo e Dourado pode ser liberado ainda nesta semana

Mais uma era está próximo de seu fim no Internacional: Rodrigo Dourado. O volante está próximo de ser negociado com o Atlético San Luis, do México, e deve deixar o clube que o revelou para o futebol em 2012.

Dourado ainda não assinou contrato com o clube mexicano, mas está muito próximo disso e o desfecho deve acontecer nesta semana. O San Luis vai desembolsar 500 mil euros ( cerca de R$ 2,6 milhões) para contratar o volante.

Com contrato ativo até o final deste ano com o clube colorado, o motivo da venda foi a possibilidade de Dourado deixar o clube de graça, tendo em vista que poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube em julho.

Além do valor desembolsado, o Internacional seguirá com uma porcentagem do atleta. O Colorado vai manter 30% do volante de 27 anos, pensando em uma possível venda futura após a passagem pelo México. A informação foi divulgada pelo ge.com e confirmada pela GOAL.

Rodrigo Dourado fez história com a camisa do Inter, onde joga profissionalmente desde 2012. Foram 307 jogos, 20 gols marcados e cinco títulos gaúchos pelo clube.