Internacional avança por Lucas Romero e fica confiante em "chapéu" no Cruzeiro

Nos bastidores do Beira-Rio, há quem crave o acerto com o volante de 28 anos para a próxima temporada

O Internacional avançou nas tratativas por Lucas Romero no mercado e está confiante de que conseguirá contratá-lo nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

O Colorado mostra otimismo para superar o Cruzeiro na disputa pelo jogador de 28 anos. Nos bastidores do Beira-Rio, há quem crave o acerto com o volante para a próxima temporada.

Os valores ainda não estão confirmados, mas se aproximam de US$ 1 milhão (R$ 5,32 milhões na cotação atual), mesmo valor que os mineiros estariam dispostos a pagar, de acordo com o diretor do Independiente-ARG, Jorge Damiani.

Mano Menezes telefonou para Lucas Romero, com quem trabalhou entre 2016 e 2019, e reforçou o desejo de contar com o atleta no Beira-Rio. Ele recebeu uma resposta positiva sobre a situação.

O meio-campista tem contrato com o Independiente-ARG até 30 de junho de 2023 e tem a intenção de voltar ao Brasil nesta janela de transferências. Os argentinos querem US$ 1 milhão para liberá-lo, mas estão dispostos a aceitar um valor ligeiramente inferior.

As negociações devem ter um desfecho em breve. Nessa quarta-feira, o diretor de futebol do Independiente-ARG, Jorge Damiani, disse à GOAL que "Lucas Romero está mais perto do Inter neste momento".