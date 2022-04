Inter aguarda liberação do Shakhtar para anunciar Vitão

O Internacional está próximo de anunciar a contratação do zagueiro Vitão, de 22 anos, que pertence ao Shakhtar Donestk. Entre o Colorado e o jogador já está tudo acertado, faltando apenas o aceite por parte do clube ucraniano liberando o defensor por empréstimo até o final de 2022.

O impasse na negociação está no fato do Shakhtar só querer liberar o defensor por empréstimo de apenas três meses, com possibilidade de renovar até o final do ano, caso o futebol na Ucrânia não seja retomado no segundo semestre em função do conflito com a Rússia.

Vitão é natural de Jacarezinho, no interior do Paraná, e foi formado nas categorias de base do Palmeiras. O clube paulista acertou a venda do zagueiro para o Shakhtar em 2020 por 4 milhões de euros.

Vitão também tem passagem pelas seleções brasileiras de base, pelas quais disputou o Mundial sub-17 e Sul-Americano Sub-15 e Sub-17. Pelo sub-20 do Palmeiras, ele ajudou na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da categoria.

A janela para contratações no Brasil se encerra no próximo dia 12 de abril. Até lá, a direção colorada espera definir a chegada não só de Vitão, mas também do meia Alan Patrick, também do Shakhtar.