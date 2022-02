Inter acerta salários com Marrony e aguarda liberação do Mitdjylland

A direção do Internacional segue em busca de atacantes para colocar à disposição do técnico Alexander Medina. O alvo dos dirigentes é Marrony, de 23 anos, que pertence ao Mitdjylland, da Dinamarca.



Entre Inter e o jogador já está tudo acertado. O que falta é o clube dinamarquês aceitar liberar Marrony por empréstimo até o final de 2022, com valor do vínculo econômico fixado.



Mas o Mitdjylland não se mostrou disposto a liberar o atacante por empréstimo e fala somente em venda, com o Inter pagando o mesmo valor que foi pago ao Atlético-MG, em agosto do ano passado, quando os dinamarqueses desembolsaram quatro milhões e meio de euros para contratar Marrony.



O empresário Victory Remiro, agente do atacante Marrony, viajou para a Europa na tentativa de agilizar a liberação do jogador. A direção colorada mantém a esperança de um desfecho feliz e espera por uma definição neste final de semana.



Marrony é formado nas categorias de base do Vasco da Gama, clube no qual também atuou no profissional, até ser negociado com o Atlético-MG, onde atuou por uma temporada. Além de centroavante, Marrony também atua como atacante pelos lados de campo, com preferência no lado esquerdo.