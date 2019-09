Inspirado em Totti, Zaniolo brilha em goleada da Roma e faz aumentar as expectativas

O jovem de 20 anos desequilibrou nos 4 a 0 sobre o Istambul Basaksehir, em duelo válido pela Europa League

Nicolo Zaniolo tem apenas 20 anos, mas já começou a temporada demonstrando que sobe mais um degrau no processo para se tornar um dos principais nomes do futebol italiano no futuro. Nesta quinta-feira (19), o meia-atacante fez a sua melhor exibição pela desde que chegou aos Giallorossi, na temporada passada.

Atuando aberto pela ponta-direita, o camisa 22 fez gol e deu duas assistências na goleada por 4 a 0 sobre o Istambul , da , na primeira rodada da fase de grupos da . Os italianos abriram a contagem com Júnior Caiçara, que fez contra o próprio patrimônio, e ampliaram com Edin Dzeko, que só precisou completar para as redes após belíssima jogada de Zaniolo. O próprio camisa 22 fez o terceiro, contando também com um pouco da ajuda do goleiro Günok, e lançou Justin Kluivert, em velocidade, para dar números finais ao confronto.

Foi a primeira vez em sua carreira profissional que o meia-atacante de gol e deu assistência em um mesmo jogo profissional.

Zaniolo faz apenas a sua segunda temporada pela Roma. O jovem, que tem passagem pelas categorias de base da seleção italiana, e , chegou à capital do país com a promessa de ser integrado ao elenco principal e agarrou a chance com todas as suas forças. Em sua primeira temporada, foi mais um reserva útil do que titular absoluto e ainda conseguiu contribuir com duas assistências e quatro gols. O talento demonstrado, contudo, ajudou a convencer o técnico Roberto Mancini a convocá-lo para duelos válidos pelas Eliminatórias da Euro, já no início deste 2019.

Pés no chão, mas ciente de seu talento, Zaniolo sonha em um dia ser tão ídolo quanto Totti – apesar de jogar em posição diferente à do campeão mundial e maior ídolo romanista.

“Eu sempre busco o meu melhor. Além disso, a única forma de administrar as expectativas é comigo mesmo. Eu não posso escutar o que os outros dizem, seja bom ou ruim. Eu não sou o Totti, mas espero um dia ser tão bom quanto”, afirmou em entrevista recente ao Guardian.

A torcida romana sabe que Totti é insubstituível, mas já sonha e abre os braços para ter outro craque tão decisivo.