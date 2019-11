Ingressos para Flamengo x Ceará no Maracanã: preços, setores, como comprar e mais

Em reencontro com o Maracanã após os títulos da Libertadores e do Brasileirão, torcida promete grande festa

O já se reencontrou com sua torcida para festejar os títulos da Libertadores e Brasileirão. Neste domingo, a torcida lotou as ruas do Rio de Janeiro para acompanhar o trio elétrico com os jogadores. E na quarta-feira, outra grande festa já está marcada: Flamengo x Ceará, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

Mais de 52 mil ingressos já foram vendidos para a partida. Faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão, o heptacampeão nacional agora volta suas atenções para o Mundial, mas até lá, muita festa vai rolar com a torcida rubro-negra.

Confira como comprar ingressos para Flamengo x Ceará, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Preço dos ingressos para Flamengo x Ceará

Os ingressos variam entre R$ 65 e R$ 500, variando de acordo com os setores do Maracanã e os planos de sócio-torcedor. A venda para todos os planos de sócios-torcedores e para o público em geral já está aberta.

Os valores são:

Norte

- Sócio-torcedor: R$65,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$130,00 (meia R$65,00)



Sul

- Sócio-torcedor: R$75,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$150,00 (meia R$75,00)



Leste Inferior

- Sócio-torcedor: R$110,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$220,00 (meia R$110,00)



Leste Superior

- Sócio-torcedor: R$90,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)



Oeste Inferior

- Sócio-torcedor: R$125,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$250,00 (meia R$125,00)



Maracanã Mais

- Sócio-torcedor: R$507,50

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$950,00 (meia R$507,50)



Leste Mais

- Sócio-torcedor: R$282,50

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$500,00 (meia R$282,50)

Onde comprar ingressos para Flamengo x Ceará?

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do Flamengo ou pelos pontos físicos de vendas e trocas:

Maracanã – Bilheteria 02

Dia 25/11/2019 e 26/11/2019 - Horário de 10:00 às 19:00



Gávea (Sócios do clube)

Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 19:00



Gávea (Público geral)

Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 19:00

Espaço (Centro)

Rua da Quitanda, nº87, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 19:00



Nação Rubro-Negra (Downtown)

Avenida das Américas nº500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)

Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00



Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)

Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói – RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00



Espaço Rubro-Negro (Shopping Grande Rio)

Rua Maria Soares Sendas, 111, 1º piso - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00



Espaço Rubro-Negro ( Shopping)

Rua Fonseca, 240, 1º piso - Bangu, Rio de Janeiro - RJ

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00



Espaço Rubro-Negro Campo Grande (ParkShopping)

Estrada do Monteiro, 1200, 1º piso – Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 11:00 às 20:00



Espaço Rubro-Negro (Shopping )

Av. Abílio Augusto Távora, 1111, 1º piso - Luz, Nova Iguaçu - RJ

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00



Espaço Rubro-Negro (Shopping Madureira)

Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00



Espaço Rubro-Negro (Gávea) – Exclusivo para sócio-torcedor

Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 25/11/2019 a 27/11/2019 - Horário de 10:00 às 19:00

Loja Nação Rubro-Negra (Aeroporto Dumont) - Somente troca.

Praça Sen. Salgado Filho, S/N - Eixos 45/46 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Dia 25/11/2019 - Horário de 13:00 às 20:00

Dia 26/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00



Loja Nação Rubro-Negra (Rodoviária) - Somente troca.

Avenida Francisco Bicalho, 01, Loja 4, setor 1B, Setor de Embarque- Santo Cristo - RJ.

Dia 25/11/2019 - Horário de 13:00 às 20:00

Dia 26/11/2019 - Horário de 10:00 às 20:00

Cerimônia de entrega da taça do Brasileirão

Após a partida entre Flamengo e Ceará, a CBF já confirmou que haverá a entrega da taça de campeão brasileiro de 2019 ao Rubro-negro. Os jogadores receberão medalhas e darão a volta olímpica com o troféu. Ainda não há confirmação se o troféu da Libertadores também estará no Maracanã, mas a expectativa é que seja sim levado e, mais uma vez, mostrado para a torcida.

Classificação do Brasileirão

O Flamengo já é campeão com quatro rodadas de antecedência. O clube já tem 81 pontos, 13 a mais do que o segundo colocado, Santos. Já o Ceará está em 15º colocado, com 37 pontos - somente dois a frente da zona de rebaixamento.

No primeiro turno, o Flamengo atropelou o Ceará no Castelão: vitória por 3 a 0 com gols de Gabigol, Arrascaeta (de bicicleta) e Pablo Marí.