Inglaterra x Tunísia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20 2023

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (22), pela primeira rodada do grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto inédito, Inglaterra e Tunísia se enfrentam na tarde desta segunda-feira (22), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

A Inglaterra não entrou em campo desde o empate por 1 a 1 contra a França em um amistoso em março. No momento, a equipe está em uma sequência invicta de sete jogos, com o último jogo encerrando uma sequência de seis vitórias consecutivas.

Vale destacar que a Inglaterra conquistou o título do Mundial Sub-20 em 2017, porém seu desempenho no torneio tem sido inconsistente ao longo dos anos. Em suas 11 participações anteriores, eles avançaram da fase de grupos apenas cinco vezes.

Por outro lado, a Tunísia é considerada uma equipe azarona neste torneio e está fazendo sua primeira aparição em quase 40 anos. É importante destacar que a seleção conquistou o quarto lugar na Copa das Nações Sub-20 da África em 2023, garantindo assim sua vaga na Copa do Mundo Sub-20.

Prováveis escalações

Inglaterra sub-20: a atualizar.

Tunísia sub-20: a atualizar.

Desfalques

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Tunísia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?