Inglaterra quebra jejum e garante primeiro Top 3 desde 1968

Seleção inglesa bateu a Suíça e ficou com o terceiro lugar na primeira edição da Nations League

A venceu a nos pênaltis neste domingo (9) pela e garantiu o terceiro lugar na edição de estreia da Nations League.

Pode não parecer grande coisa, mas a vitória marca o fim de um jejum: pela primeira desde a de 1968 o English Team acabou entre os três primeiros de uma competição internacional.

A Inglaterra chegou perto do Top 3 em duas ocasiões, nas Copas do Mundo de 1990 e 2018 a Inglaterra caiu nas semifinais e perdeu a disputa do terceiro lugar.

Na Eurocopa a Inglaterra também caiu na semifinal na edição que disputou em casa em 1996, mas não havia disputa de terceiro lugar naquela edição.

Mais impressionante é que a Inglaterra não disputa uma final de torneio internacional importante desde que venceu o título mundial de 1966.

A conquista mais relevante do país desde então foi o do Torneio da , um campeonato amistoso envolvendo também , França e realizado em 1997 como preparação para a da França do ano seguinte.