Inconsistente, Athletico vai para o tudo ou nada para salvar a temporada

G-6 no Brasileirão é a última chance para o time de Felipão transformar o bom ano em algo realmente concreto

Chegar tão perto de um título continental e vê-lo escapar por entre os dedos não é um trauma que se resolve rapidamente, muito menos em uma semana. No entanto, o dinamismo do futebol exige que o Athletico lide com isso imediatamente se quiser transformar a boa temporada em algo concreto.

No fim de semana, a derrota por 2 a 0 para o Internacional diminuiu as chances de classificação para a fase de grupos da próxima Libertadores, o objetivo que restou ao clube na temporada.

No Beira-Rio, a equipe até fez frente ao vice-líder e criou boas chances, mas deu espaço e viu o adversário ser mais eficiente. No fim, ainda teve Thiago Heleno expulso, o que eliminou qualquer chance de recuperação.

Agora, se quiser salvar o planejamento do seu ano de maior investimento em futebol, o Athletico precisa olhar para quem vem de baixo na tabela, não mais para quem está acima.

Atlético-MG e América-MG são as equipes que mais ameaçam o Furacão, mas São Paulo, Fortaleza e Botafogo ainda têm alguma chance de chegar ao G-6 e garantir uma vaga direta na fase de grupos. O Galo, aliás, ainda tem um jogo a menos do que as outras equipes e pode ultrapassar o Furacão ainda nesta rodada, botando ainda mais pressão no elenco.

Mesmo assim, o time de Felipão ainda depende só de si para chegar à fase de grupos da principal competição continental no próximo ano — o que talvez seja o maior problema, visto que as últimas apresentações foram inconsistentes e com algumas falhas individuais.

Após a derrota em Guayaquil, o treinador fez um emocionado discurso para tentar manter o foco na sequência da temporada: “A gente não conseguiu o objetivo total, mas chegamos a uma final. (…) Por favor, gente, nós não terminamos. A gente perdeu, mas vai levantar e dar a volta por cima. Na quarta-feira, a começamos a segunda caminhada”, disse.

No primeiro jogo pós-Libertadores, o Athletico começou arrasador e fez três gols em meia hora, mas não sustentou o placar e viu o Goiás marcar duas vezes, quase empatando um jogo que parecia ganho. Dias depois, contra o Inter, o time novamente falhou em transformar o volume de jogo em gols, deixando escapar três pontos importantíssimos.

Aparentemente, o cansaço típico de fim de temporada e o abalo emocional provocado pela derrota na Libertadores, principal objetivo do ano, parecem estar afetando o elenco além da conta, mesmo com os apelos de Felipão para que o time mantenha a concentração.

Por isso, o Athletico vai para o tudo ou nada contra o Atlético-GO em Goiânia e Botafogo em Curitiba. Não serão jogos fáceis: o primeiro luta contra o rebaixamento e fará de tudo para aumentar o jejum de três meses sem vitória do Athletico fora de casa; já o segundo pode chegar à rodada final com chances a tomar o G-6 do Furacão no confronto direto.

Ainda é cedo para saber qual será o futuro atleticano, mas é certo que o fim de ano tranquilo e vitorioso que a torcida sonhou pode virar um pesadelo com consequências trágicas para o planejamento do próximo ano, o que seria bastante injusto com o futebol apresentado pelo time neste ano.

Athetico na Temporada 2022