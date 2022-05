Impacto na Premier League impressiona, e Real Madrid ‘namora’ Bruno Guimarães

Anunciado pelo Newcastle no dia 30 de janeiro deste ano, Bruno Guimarães surpreendeu a todos com sua rápida adaptação à Premier League. O impacto foi tão grande que o Real Madrid começou a “namorar” o meio-campista de 24 anos.

Um dos principais nomes da segunda metade da Premier League e a principal contratação do inverno, Bruno Guimarães foi o peça chave do Newcastle e ajudou o clube a escapar do rebaixamento. Em pouco menos de quatro meses, o meio-campista anotou cinco gols, deu uma assistência e ajudou os Magpies a terminar o campeonato em 11º lugar.

De acordo com apuração da GOAL, o clube merengue segue “de perto” os passos dados por Bruno Guimarães na Inglaterra, e existe o interesse em uma possível contratação. O que joga contra é o fato do Newcastle, hoje, ser o time mais rico do mundo e que não precisa de dinheiro com vendas de jogadores. Sendo assim, pessoas próximas ao jogador acham “difícil” algum negócio ocorrer na janela de verão europeia.

Por outro lado, a Copa do Mundo é o grande trunfo de Bruno Guimarães, e um bom desempenho na competição - caso seja convocado - pode mudar se tratando de uma possível ida ao Madrid. Sem concretizar as contratações de Kylian Mbappé e Erling Haaland, o clube merengue terá mais dinheiro em caixa para negócios nas próximas janelas.

Durante a temporada de 2021/22, Bruno Guimarães se destacou por onde passou. Além do Newcastle, também foi peça importante também na seleção olímpica, que conquistou o ouro, e no Lyon, seu ex-clube.

O meio-campista também teve boas apresentações na seleção brasileira principal. Sob o comando de Tite, disputou a reta final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo anotando um gol e dando três assistências.