"Icardi e Nainggolan não estão nos planos", anuncia diretor da Inter

Giuseppe Marotta diz que dupla já foi avisada: "conversamos com eles com respeito"

Mauro Icardi e Radja Nainggolan não estão nos planos da para a próxima temporada. A informação é do diretor esportivo do clube italiano, Giuseppe Marotta.

Se o atacante perdeu espaço dentro do time titular depois de perder a faixa de capitão, o meia sofreu com lesões na última temporada e jogou pouco pelo clube.

De acordo com Marotta, Icardi e Nainggolan terão permissão para deixar a Inter. "Eles não fazem parte dos nossos planos. Nós já conversamos com eles. Precisamos de clareza e transparência. Eles são grandes jogadores e talentosos, mas não é o suficiente. Eles não fazem parte do nosso projeto, eu digo isso com transparência e respeito", afirmou em entrevista ao Sky Sport.



O cartola disse ainda que, mesmo fora do projeto, a dupla deve estar presente no primeiro treinamento da Inter de Milão nesse domingo, sob o comando de Antonio Conte.

"Uma coisa é dizer que Icardi está no mercado, outra coisa e respeitar os aspectos contratuais, um acordo coletivo que, no entanto, exige que o jogador participe dos treinamentos. Nós absolutamente não queremos fracassar com nossos deveres. Há também direitos como o do treinador em escolher a formação em campo", disse.

"Uma grande Inter está tomando forma. As pessoas sempre dizem que o time é um reflexo do clube, e agora há uma sólida responsabilidade por parte da Inter com a visão de longo prazo. A equipe seguirá esse padrão. Junto com tudo isso, Antonio Conte é o melhor jogador do Inter", finalizou.