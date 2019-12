Ibrahimovic recebeu proposta audaciosa para jogar a terceira divisão da Itália

Monza leva a sério a contratação de Zlatan Ibrahimovic, já que Adriano Galliani e Silvio Berlusconi pretendem se reunir com o ex-atacante do Milan

Zlatan Ibrahimovic teve a chance de se juntar a Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ex-associados do , no Monza, da terceira divisão, em um contrato de dois anos e meio.

Galliani, ex-executivo dos rossoneri, disse que conversou com o sueco em uma tentativa audaciosa de atraí-lo para a do Campeonato Italiano.

A confirmação da oferta do contrato ocorre depois que o ex-proprietário do Milan, Berlusconi, que comprou o Monza em 2018, descreveu publicamente seu desejo de se reunir com Ibrahimovic.

O jogador de 38 anos é um agente livre desde que deixou o LA Galaxy após duas temporadas na .

"Depois que Berlusconi me deu um mandato, fiz a oferta ao [agente de Ibrahimovic] Mino Raiola", disse Galliani, agora CEO da Monza, ao Corriere della Sera.

"Ele sugeriu que eu falasse sobre isso diretamente com Zlatan, com quem falo todas as noites".

Galliani explicou seu discurso: "Venha para nós, fique seis meses na Série C. Depois, no próximo ano, subimos para a e, em duas temporadas, estamos na Série A".

O Monza está a caminho de ganhar promoção neste prazo, mas a contratação de Ibrahimovic ainda representaria uma grande surpresa.

A ex-estrela de , ​​ e está fortemente ligada ao retorno a Milão ou à mudança para o .

Os rumores de que o se afastou da corrida, com o diretor Walter Sabatini dizendo a Tuttomercatoweb: "Ibrahimovic não virá para o Bologna. Ele fez outras escolhas".

Ibrahimovic já teve sucesso com Berlusconi e Galliani em San Siro, onde jogou entre 2010 e 2012, enquanto a dupla liderava o clube. Inicialmente, ele ingressou no clube por empréstimo do Barcelona, ​​mas em 2011 o acordo foi tornado permanente.