Ibrachina x Fortaleza ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copinha

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), pelas oitavas da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Ibrachina e Fortaleza se enfrentam na noite desta terça-feira (17), às 19h30 (de Brasília), em Santo André, pelas oitavas de final da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Fortaleza encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo 31, com quatro pontos. Na rodada de estreia foi derrotado pelo Remo por 1 a 0, empatou sem gols com o São Caetano na sequência, e confirmou a classificação com uma vitória sobre o Juventus por 2 a 1. Já no mata-mata, venceu o XV de Piracicaba (2 a 0) e o Remo (2 a 0).

Do outro lado, o Ibrachina terminou na vice-liderança do Grupo 30, com seis pontos. A equipe perdeu para o Botafogo-PB por 1 a 0 na rodada de estreia, mas venceu o Canaã (3 a 0) e o Santa Cruz (2 a 0). Já na segunda fase, eliminou o Vasco nos pênaltis por 6 a 5 após o empate no tempo normal por 3 a 3, enquanto na terceira fase venceu o Hercílio Luz por 2 a 0.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Fortaleza: Bruno Guimarães; Júlio Henrique, Kauã Eduardo, Patrick Nunes e Matheus Oliveira; João Henrique, Ryan Guilherme e Fubá; Riquelmo, Carlos Daniel e Paulo Roberto.

Escalação do provável do Ibrachina: Kauê; Flavio, Léo Gomes, Carlão, Gustavo Vieira, Matheus Maycon, Gabriel Miranda, Victor, Jucélio, Mauro, Vinicius Henrique.

Desfalques

Ibrachina

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Não há desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 31

POS. TIME P V E D SG 1º Remo 7 2 1 0 2 2º Fortaleza 4 1 1 1 0 3º Juventus-SP 3 1 0 2 0 4º São Caetano 2 0 2 1 -2

Quando é?