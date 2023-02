Hyoran é oferecido ao Corinthians, mas nome não empolga

Agentes ofereceram meio-campista ao Timão, que não se animou. Atlético-MG não recebeu proposta para saída do jogador

Hyoran foi oferecido ao Corinthians por agentes no mercado da bola, mas o clube não se animou com a possibilidade, como soube a GOAL. O Atlético-MG não recebeu qualquer proposta pela saída do meio-campista nesta janela de transferências.

A princípio, os paulistas não têm qualquer intenção de formalizar uma oferta pelo jogador. O clube está à procura de meio-campistas no mercado da bola, mas ainda não está convencido de que Hyoran será o nome ideal para a vaga.

Os mineiros não falam abertamente, mas estão dispostos a negociar o jogador de 29 anos. Ele tem contrato na Cidade do Galo até dezembro de 2023, e o clube aceitaria negociá-lo em definitivo, desde que haja uma proposta convincente.

Hyoran, a princípio, será testado pelo técnico Eduardo Coudet no elenco. Ele, inclusive, foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Tombense, no último domingo (29), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Desde que foi negociado pelo Palmeiras com o Atlético-MG, Hyoran não conseguiu se firmar. O meio-campista, inclusive, foi emprestado ao Red Bull Bragantino em 2022, mas não teve muitas chances no estádio Nabi Abi Chedid.