Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela 11ª rodada da Bundesliga; veja com acompanhar na internet

Brigando pelas primeiras posições, Hoffenheim e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (22), às 10h30 (de Brasília), no Rhein-Neckar-Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no streaming.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Augsburg por 5 a 2 na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique volta as atenções para a Bundesliga. Atualmente, os bávaros buscam reduzir a diferença de quatro pontos para o líder Union Berlin.

Manuel Neuer, recuperado de um problema no ombro, retorna, enquanto Choupo-Moting pode seguir no time titular.

Do outro lado, o Hoffenheim, embalado com a goleada aplicada sobre o Schalke por 5 a 1 na Copa da Alemanha, volta as atenções para a Bundesliga.

Lutando pelo G-4, a equipe soma 17 pontos, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Kevin Akpoguma é o mais cotado para substituir Sem Kevin Vogt, suspenso.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, são 19 vitórias do Bayern de Munique, contra quatro do Hoffenheim, além de seis empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Alemão 21/22, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável BAYERN: Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Mane; Choupo-Moting.

Escalação do provável HOFFENHEIM: Baumann; Akpoguma, Kabak, Nsoki; Skov, Promel, Geiger, Angelino; Baumgartner; Rutter, Dabbur.

Desfalques

Bayern

Sane, Bouna Sarr e Lucas Hernandez, machucados, seguem como desfalques.

Hoffenheim

Kevin Vogt, suspenso pelo quinto cartão amarelo, está fora, assim como Andrej Kramaric, Ermin Bicakcic, Benjamin Hubner e Ihlas Bebou, lesionados.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: Rhein-Neckar-Arena – Sinsheim, ALE