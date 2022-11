Hertha Berlin x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Bávaros podem assumir a liderança da Bundesliga neste sábado (5); veja como acompanhar ao vivo na internet

Classificado às oitavas de final da Champions League, o Bayern de Munique volta as atenções para o Campeonato Alemão. Na manhã deste sábado (5), os bávaros visitam o Hertha Berlin, às 11h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 13ª rodada da Bundesliga. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

Com 25 pontos, um a menos que o líder Union Berlin, o Bayern de Munique pode assumir a liderança provisoriamente em caso de vitória, uma vez que o rival só entra em campo no domingo (6).

Jamal Musiala, Alphonso Davies e Serge Gnabry, poupados na vitória sobre a Internazionale por 2 a 0, pela última rodada da fase de grupos da UCL, retornam entre os titulares. Choupo-Moting também mantém seu lugar no ataque.

Do outro lado, o Hertha Berlin, na 14ª posição, com 11 pontos, busca a recuperação após a derrota para o Werder Bremen por 1 a 0 na última rodada.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Bayern de Munique registra 47 vitórias, contra 11 do Hertha Berlin, além de 21 empates. No último encontro, válido pela Bundesliga 2021/22, os Bávaros venceram por 4 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável HERTHA BERLIN: Christensen; Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Boetius, Serdar; Lukebakio, Kanga, Richter.

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Ulrich; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Mane; Choupo-Moting.

Desfalques

Hertha Berlin

Stevan Jovetic, com lesão no quadril, Rune Jarstein, Jessic Ngankam, Marton Dardai, Kelian Nsona e Linus Gechter, machucados, são desfalques certos.

Bayern de Munique

Bouna Sarr, Manuel Neuer, Thomas Muller, Leroy Sane e Lucas Hernandez, machucados seguem fora.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 11h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Olímpico – Berlin, ALE