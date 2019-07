"Hazard foi feito para jogar no Real Madrid", diz Fàbregas

O meia espanhol que passou cinco anos ao lado do belga em Stamford Bridge, acredita que o estilo de jogo do Real favorece Hazard

Ex-jogador de e , Cesc Fàbregas acredita que o ex-companheiro dos Blues, Eden Hazard, escolheu o destino certo ao se transferir ao . Fabregas jogou ao lado do belga por cinco temporadas durante o tempo de Chelsea.

Em entrevista ao site espanhol AS, o atual atleta do disse: "Hazard é um grande jogador que faz a diferença. Ele é o tipo de jogador que foi feito para jogar no Real Madrid, porque ele precisa de muito espaço para correr, para ter a bola e conduzir. Ele gosta de se movimentar no campo e você não pode dizer a ele 'fique aí'”.

Hazard se juntou ao clube de Zinedine Zidane em um contrato de 89 milhões de libras. E, segundo Fàbregas, o estilo de jogo do belga é mais adequado ao Real do que ao .



(Foto: Getty Images)

O Barcelona, ​​por exemplo, é uma equipe que buscar mais o posicionamento, que todos estejam em seu lugar para circular a bola. Hazard gosta de ir ao encontro da bola para ter liberdade. Ele pode dar muito mais no Real Madrid do que no Barcelona", explicou.

O Barcelona não ficou atrás do Real nesta janela de transferência e contratou Antoine Griezmann do . Durante o bate-papo, Fàbregas destacou que a chegada do francês ao time de Lionel Messi contribuirá para a equipe catalã: “[Griezmann] assinou um contrato importante com o Atleti e parecia que ele tinha a intenção de tentar fazer algo grande por lá. Mas o futebol muda muito. Sua chegada torna o Barcelona ainda melhor, porque ele é um bom jogador e vai apoiar muito esse ataque”.

Por fim, o meia revelou ser improvável retornar à uma vez que afirmou estar próximo da aposentadoria. O meio-campista defendeu as cores do Barcelona entre as temporadas de 2011 e 2014: “É difícil pensar em vir para a aos 32 anos. Meu sonho era jogar no Barcelona e fiz isso por três anos, ganhei muitas coisas e fiquei muito feliz. Muitas coisas teriam que acontecer para eu voltar e jogar na Espanha".