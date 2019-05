Harry Kane deve estar apto para jogar a final da Champions League, afirma jornal

Publicação inglesa destaca que o atacante está bastante confiante em sua recuperação para o jogo de 1º de junho

Com a final da chegando, o Hotspur tem uma ótima notícia em mãos. De acordo com o Evening Standart, Harry Kane deve estar apto fisicamente para jogar a final do torneio continental em Madri, no dia 1º de junho, contra o .

A publicação destaca que o atacante está muito confiante em sua recuperação e tem certeza de que estará pelo menos entre os relacionados para a finalíssima.

Kane não joga desde o dia 9 de abril, quando sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, na entrada de Fabian Delph, na partida contra o , pelas quartas de final da Champions.

Essa configura uma "dor de cabeça boa" para Mauricio Pochettino pois deve tirar um de seus 'heróis' do ataque. Heung-Min Son foi decisivo nos jogos das quartas de final contra o City, e Lucas Moura marcou os três gols da classificação dos Spurs diante do , em pela Johan Cruyff Arena. Dificilmente os três começarão juntos.

A final da Champions acontece no estádio Wanda Metropolitano, casa do , no dia 1º de junho.