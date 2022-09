Haaland e a Lei do Ex! Vencedores e perdedores da virada do Manchester City sobre o Dortmund

O norueguês segue imparável em sua nova equipe. É gol de tudo quanto é jeito!

Se você acha que é possível parar Erling Haaland, é melhor pensar de novo. O Borussia Dortmund, sua ex-equipe e íntima conhecedora de seu potencial, manteve o atacante quietinho por 84 minutos... e ainda assim o norueguês terminou a partida como o grande herói da vitória por 2 a 1 do Manchester City na Champions League.

Haaland saltou de forma acrobática na área para completar o cruzamento dado por João Cancelo, garantindo a vitória de virada dentro do Etihad Stadium pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. A comemoração foi tímida, por causa de seu passado como jogador do Borussia Dortmund.

A equipe alemã, aliás, flertou com a vitória ao ter aberto o placar através do inglês Jude Bellingham. Mas o zagueiro John Stones empatou antes de Haaland roubar mais uma vez os holofotes.

Os vencedores

Getty Images

Erling Haaland

Um jogo inesquecível por várias razões. Apesar de ter aparecido pouco durante a maior parte do encontro, o atacante decidiu de forma brilhante quando a oportunidade apareceu em sua frente. No final do encontro, ainda cumprimentou os amigos de Borussia Dortmund.

John Stones

Um golaço digno daquele marcado pelo também zagueiro Vincent Kompany, ídolo eterno dos Citizens, contra o Leicester e que ajudou na conquista do Campeonato Inglês de 2019. O chute de fora da área acertado contra o Dortmund sempre estará na memória de Stones, não tenha dúvida.

Jude Bellingham

A sua qualidade já é conhecida por todos, da Alemanha até a sua Inglaterra natal, mas é sempre bom relembrar que este jovem já é uma realidade.

Mentalidade vencedora

O City é o time da virada. Vencer é a única opção, e tem sido assim nesta Champions League apesar de algumas dificuldades iniciais.

Os perdedores

Manuel Akanji

O suíço, assim como Haaland, reencontrou velhos companheiros dos tempos de Dortmund neste seu primeiro jogo como atleta do City dentro do Etihad Stadium. Mas o zagueiro não fez uma boa partida e falhou no lance do gol de Bellingham.

Mats Hummels

Tudo bem que Hummels não tem mais o fôlego de um jovem, mas compensa com sua experiência aos 33 anos. O alemão esteve muito perto de fazer um jogo excelente, tendo conseguido anular Haaland durante quase toda partida. Mas ficou no quase.