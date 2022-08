Gustavo Scarpa, dos gols e títulos ao Trakinas com leite moça

O meia-atacante já tem mais de 200 jogos pelo Palmeiras, muitos títulos, e data de despedida

Gustavo Scarpa é daqueles personagens um tanto quanto únicos, raros, no ambiente do futebol. É um jogador que decide jogos importantes, o que configura por si só uma raridade. Mas o versátil meia de 28 anos é também dono de uma personalidade que foge à figura mais comum do "boleiro".

Em sua lista de preferências musicais, não constam as mais tocadas comumente pela maior parte de seus companheiros de time e adversários. Ao invés do pagode, Scarpa prefere o rock (desde os mais modernos a clássicos, como Led Zeppelin). O gosto por rap talvez lhe renda algumas conversas musicais aqui e ali, mas é a exceção da regra.

Dentro de sua lista de atividades/hobbies, destacam-se o skate e jet-ski. Scarpa toca guitarra e é, também, um consumidor de literatura clássica. Nos últimos meses, o jogador também revelou um gosto especial pelo cubo mágico.

Apesar de dizer que não pensa muito em futebol quando não está com uma bola no pé, é impossível não pensar que, enquanto treina mecanismos para resolver as questões do cubo, Scarpa não pense em como aquele treino cognitivo pode lhe ajudar a encontrar soluções mágicas em um campo de futebol.

Scarpa, afinal de contas, é um jogador tanto de aplicação técnico/tática quanto de momentos mágicos. É capaz de jogar brilhar improvisado na lateral-esquerda, pela mais pura necessidade, ou como meia, onde fica mais à vontade para dar assistências e marcas golaços em chutes desferidos de longa distância.

O início no futebol e o Fluminense

Scarpa deu os primeiros passos no futebol no Paulínia. Ainda jovem, veio a primeira grande chance de sua carreira: o Fluminense. Defendeu o Tricolor Carioca desde a base e esteve no time profissional entre 2015 e 2017. O futebol apresentado lhe garantiu o carinho da torcida, mas a forma como deixou as Laranjeiras, insistindo para sair para o Palmeiras, deixou um sabor azedo para os fãs do Flu. Scarpa, contudo, não se arrependeu.

"Eu nunca quis sair do Fluminense assim. Minha história lá na base, de superação, é muito legal, muito maneira, mas eu tinha que pensar na minha carreira. O Fluminense estava me tratando com total desprezo, e foram tentadas inúmeras vezes para negociar. Eu nunca abri a boca para nada, nunca pedi para sair. O Palmeiras já tinha feito proposta em dois anos, o Fluminense recusou, depois ofereceram jogador, e o Fluminense recusou de novo. Eu me sentia um escravo, porque os caras não me pagavam e não me deixaram sair", disse o jogador, em 2018, em entrevista à ESPN Brasil ao comentar sobre o assunto.

Palmeiras: oscilação antes do brilho

Com a camisa alviverde, Scarpa demorou a engrenar como muitos esperavam. Chegou a quase deixar o clube por empréstimo, mas permaneceu e mostrou o seu valor. Melhor para o Palmeiras e para o próprio jogador.

Em 214 jogos disputados, Gustavo Scarpa marcou 38 gols e deu 44 assistências -- números atualizados até 10 de agosto de 2022. Foi, e segue sendo, uma das peças importantes destes que são os anos mais vitoriosos da história do clube alviverde.

Esta história já tem expectativa de terminar no final do ano, uma vez que o vínculo de Scarpa com o Palmeiras chega ao fim em dezembro e o jogador já assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O livro pode estar chegando em seus momentos finais, claro, mas Scarpa ainda vê muitas páginas em branco para escrever novos capítulos em sua vitoriosa saga palmeirense.

Dentre os títulos conquistados, Scarpa saboreou um Brasileirão (2018), dois Paulistas (2020, 2022), uma Copa do Brasil (2020) e duas Libertadores (2020, 2021) além de uma Recopa Sul-Americana (2022). Cada um destes troféus com um sabor diferente, mas todos, muito provavelmente, tão bons quanto a combinação do biscoito Trakinas com Leite Moça, que marca os seus momentos de comemoração.