Gustavo Gómez, o defensor mais artilheiro do Brasil

Desde sua estreia pelo Palmeiras até hoje, nenhum zagueiro ou lateral fez tantos gols quanto o capitão alviverde

Capitão do Palmeiras, Gustavo Gómez já garantiu um lugar de protagonismo na história alviverde. Cortesia de grandes títulos, como Brasileirões e Libertadores e Paulistas além de Copa do Brasil, e também de grandes exibições. Tanto na defesa quanto no ataque.

Além de ser um símbolo de segurança na zaga, o paraguaio é uma grande esperança de gols. Desde sua estreia com a camisa alviverde, em agosto de 2018, até aqui, nenhum outro jogador de defesa do futebol brasileiro balançou tanto as redes.

Contra o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores de 2023, Gómez foi decisivo na vitória por 2 a 1 de virada. A assistência para o gol de Rafael Navarro, que sacramentou a conquista dos três pontos, veio depois de mais um tento para a sua coleção. Já são 31 pelo Palmeiras. E contando...

Entre agosto de 2018 e abril de 2023, nenhum outro defensor, lateral ou zagueiro, foi tão artilheiro em nosso país. A vantagem de Gustavo Gómez neste ranking tão específico é gigante. Quem chega mais próximo é o lateral-esquerdo Reinaldo, autor de 27 gols neste tempo. Entre os zagueiros, há um abismo: Arboleda, Gustavo Henrique, Manoel e Murilo (este, companheiro de zaga de Gómez no Palmeiras) fizeram 13 gols.

Se Gustavo Gómez tem vocação também para ser artilheiro, o Palmeiras parece ter para encontrar zagueiros-artilheiros. O paraguaio está a um de igualar Salvador Loschiavo, defensor ainda dos tempos de Palestra Itália, como segundo maior zagueiro-artilheiro do Palmeiras em todos os tempos. O eterno Luís Pereira lidera o ranking com 36.